المرشح مروان الطويرقي: دعم اقتصاديات مكة ورفع مستوى الأنشطة الاجتماعية أبرز أهداف حملتي الانتخابية

اهتم المرشح مروان الطويرقي بالكثير من الأنشطة الاجتماعية التي تنفذ في مكة المكرمة، وكان سبّاقًا إلى دعمها وحريصًا على استمراريتها؛ إيمانًا منه بأن هذا النشاط الاجتماعي من شأنه مشاركة المجتمع وتنمية قدراته، ولا بد لرجال الأعمال المكيين أن يتعاضدوا لتفعيل تلك الأنشطة المجتمعية.