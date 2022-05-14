المرشح مروان الطويرقي: دعم اقتصاديات مكة ورفع مستوى الأنشطة الاجتماعية أبرز أهداف حملتي الانتخابية

على مدى أكثر من ثلاثة عقود زاخرة بالعديد من التجارب الاستثمارية والمجتمعية سخّرها المرشح لانتخابات الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة في دورتها 21 مروان بن سعد الطويرقي بالرقم الانتخابي 54 لمجتمعه المكي، والذي يطمح إلى خدمتهم مجددًا من خلال دخوله في عضوية مجلس الغرفة.
اهتم المرشح مروان الطويرقي بالكثير من الأنشطة الاجتماعية التي تنفذ في مكة المكرمة، وكان سبّاقًا إلى دعمها وحريصًا على استمراريتها؛ إيمانًا منه بأن هذا النشاط الاجتماعي من شأنه مشاركة المجتمع وتنمية قدراته، ولا بد لرجال الأعمال المكيين أن يتعاضدوا لتفعيل تلك الأنشطة المجتمعية.
وأوضح "الطويرقي" أن أبرز ملامح حملته الانتخابية، تتمثل في السعي لخلق توازن منطقي بين متطلبات الفترة الحالية ومخرجات الخطط الحكومية بما يتوافق مع الطموح ويحقق الازدهار الاقتصادي، كما أن رؤيته تكمن في التكامل بين الغرفة والجهات ذات العلاقة لتحقيق الاستراتيجية الموضوعة لخدمة مكة وقاطنيها وزوارها.
وأبان المرشح الطويرقي، أن حملته الانتخابية حدّدت العديد من الأهداف التي يهدف إلى تنفيذها حال فوزه بالانتخابات وهي:
1- تنمية الشراكات لإيجاد فرص استثمارية جديدة وفعالة لتذليل العقبات والتحديات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2- حث ملاك العلامات التجارية (امتياز التجاري) لدعم شباب وشابات الأعمال لمنحهم الفرصة.
3- تطوير هيكلة الغرفة بما يتناسب مع المرحلة المقبلة وتطوير آلية تشكيل اللجان، لتكون أكثر فعالية وكذلك منظومة العمل والبيئة الداخلية لزيادة فاعليتها والتركيز على الموظف ووضع برامج محفزة له للإنتاج.
4- دعم شباب وشابات الأعمال وحثهم على المشاركات الخارجية في المعارض الدولية.
5- تَبَني مبادرات جديدة تساعد على زيادة فعالية الغرفة في خدمة قطاع الأعمال.
6- تفعيل ومشاركة شباب وشابات الأعمال في اللجان المنبثقة.
7- تطوير علاقة الغرفة مع الجهات الحكومية؛ لضمان تأثير ممثليها في صناعة القرار وتطوير دور الغرفة لدعم الأسر المنتجة.
8- إنشاء لجنة أصدقاء التاجر لتأهيل المقبلين على التجارة من صغار التجار ودعم لقاءات التوظيف من خلال زيادة حجم الفرص الوظيفية بالتنسيق مع قطاع الأعمال.
9- تفعيل ودعم قطاع التدريب بالغرفة بما يتناسب مع معطيات الفترة الحالية وتركيز الجهود.
10- دعم البحوث والدراسات في المجال التجارية، ومعالجة كل القضايا لتحديد متطلبات المراحل الاقتصادية المستقبلية بتنسيق مع الجهات البحثية الرسمية المتاحة.
11- الحث والتشجيع على المشاريع الصناعية للشركة الكبيرة والاستفادة من الدعم الحكومي لهذا المجال.
12- تعزيز مكانة مكة المكرمة كوجهة استثمارية جاذبة رفع كفاءة موارد غرفة مكة.
13- دعم التجارة الإلكترونية لاستفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الراغبين في دخول سوق العمل من التدريب والتأهيل.