"المزيني العقارية" تعلن بيع مخطط العالية السكني

أعلنت شركة المزيني العقارية توقيع اتفاقية بيع مخطط العالية السكني، الواقع شرق مدينة الرياض، الذي يزيد مساحته على ثلاثة ملايين متر مربع، بقيمة زادت على مليارَي ريال.
وصرّح نائب رئيس مجلس إدارة شركة المزيني العقارية الأستاذ أحمد بن محمد المزيني؛ بأن توقيع اتفاقية بيع مخطط العالية يأتي ضمن إستراتيجية الشركة التي تسعى من خلالها إلى توفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع لخططها التوسعية الضخمة وإيجاد التوازن في هيكل رأسمال الشركة واستخدام الإيرادات لسداد القروض المالية طويلة الأمد.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة؛ أن الشركة لديها حالياً مشاريع عدة تعمل على تطويرها في الرياض والمنطقة الغربية، وتم الانتهاء من تطوير مشروعَيْن، وجارٍ التطوير حالياً للمشاريع الأخرى بمساحة تتجاوز 20 مليون متر مربع.
وأضاف أحمد المزيني؛ أن الشركة تستهدف من خلال التطوير الشامل للمشاريع بناء أحياء سكنية بمفهوم يتماشى مع جودة الحياة وبمنتجات متنوعة ما بين فلل سكنية وشقق وأراضٍ مطورة.
وأكّد المزيني؛ أن الشركة لديها إستراتيجية للتوسع في تطوير المشاريع في مناطق عدة وبمنتجات متنوعة تتناسب مع احتياجات السوق العقاري.
يُذكر أن شركة المزيني العقارية قامت بتطوير عدة مشاريع سكنية كبرى، فقد أعلنت في شهر فبراير من العام الحالي الانتهاء من تنفيذ مشروع بوابة الشرق الذي يقع على مساحة ستة ملايين ونصف المليون متر مربع، ويتضمن أكثر من سبعة آلاف منتج سكني، منها 2129 فيلا سكنية تم بيعها، وكذلك أعلنت في شهر أكتوبر من العام الماضي الانتهاء من بناء 33 برجاً سكنياً تتضمن 990 وحدة سكنية بمشروع الجوهرة ريزيدنس شمال مدينة جدة، كما تعكف الشركة حالياً على تطوير عدة مشاريع، أبرزها مشروع مدينة المستقبل الذي تم الإعلان عن بيع جميع الأراضي التي تم طرحها في المراحل الخمس الأولى، وكذلك مشروع الرياض قروف الذي تم الإعلان عنه أخيراً، وأعلنت الشركة قبل عدة أيام عن إطلاق البيع في المرحلة الثالثة، وتعتزم الشركة حالياً على تطوير مشروع زهرة الشرق الذي تزيد مساحته على أربعة ملايين ونصف المليون متر مربع ويتضمن 5809 منتجات سكنية.