"المزيني العقارية" تعلن بيع مخطط العالية السكني

يُذكر أن شركة المزيني العقارية قامت بتطوير عدة مشاريع سكنية كبرى، فقد أعلنت في شهر فبراير من العام الحالي الانتهاء من تنفيذ مشروع بوابة الشرق الذي يقع على مساحة ستة ملايين ونصف المليون متر مربع، ويتضمن أكثر من سبعة آلاف منتج سكني، منها 2129 فيلا سكنية تم بيعها، وكذلك أعلنت في شهر أكتوبر من العام الماضي الانتهاء من بناء 33 برجاً سكنياً تتضمن 990 وحدة سكنية بمشروع الجوهرة ريزيدنس شمال مدينة جدة، كما تعكف الشركة حالياً على تطوير عدة مشاريع، أبرزها مشروع مدينة المستقبل الذي تم الإعلان عن بيع جميع الأراضي التي تم طرحها في المراحل الخمس الأولى، وكذلك مشروع الرياض قروف الذي تم الإعلان عنه أخيراً، وأعلنت الشركة قبل عدة أيام عن إطلاق البيع في المرحلة الثالثة، وتعتزم الشركة حالياً على تطوير مشروع زهرة الشرق الذي تزيد مساحته على أربعة ملايين ونصف المليون متر مربع ويتضمن 5809 منتجات سكنية.