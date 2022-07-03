المستشار الآلي "دراية سمارت".. أول منصة للاستشارات الاستثمارية الإلكترونية في المملكة

تستثمر "دراية سمارت" في مَحافظ موزعة حول العالم ومنوعة بين أصول مختلفة تم اختيارها بعناية؛ لتتمكن من تحقيق أهداف العميل والمتمثلة في تحقيق هامش ربح يتناسب مع درجة تحمّله للمخاطر، حيث يقوم مستشارونا بالبحث عن أفضل مديري محافظ بأقل تكلفة ممكنة واستبدالهم حين توفُّر ما يتوافق مع مصلحة المستثمر.