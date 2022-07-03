المستشار الآلي "دراية سمارت".. أول منصة للاستشارات الاستثمارية الإلكترونية في المملكة
أعلنت شركة دراية المالية، الشركة الرائدة في الاستثمار وابتكار الحلول والحاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق أحدث خدماتها المستشار الآلي Robo Advisor تحت مسمى "دراية سمارت"، وهي منصة رقمية تقدم خدمات الادخار والاستثمار، وهي أول منصة من نوعها في المملكة العربية السعودية.
تقوم منصة "دراية سمارت" بالتعرف على المستثمر وخبرته المالية وأهدافه المستقبلية؛ من خلال نموذج تقييم المستثمر الرقمي، لكي تقوم بعد ذلك باقتراح الاستراتيجية الاستثمارية الأنسب للمستثمر، بناءً على النتائج والاستثمار في استراتيجيات عدة.
تستثمر "دراية سمارت" في مَحافظ موزعة حول العالم ومنوعة بين أصول مختلفة تم اختيارها بعناية؛ لتتمكن من تحقيق أهداف العميل والمتمثلة في تحقيق هامش ربح يتناسب مع درجة تحمّله للمخاطر، حيث يقوم مستشارونا بالبحث عن أفضل مديري محافظ بأقل تكلفة ممكنة واستبدالهم حين توفُّر ما يتوافق مع مصلحة المستثمر.
وفي تعليقه على إطلاق "دراية" لمنصة "دراية سمارت"، أشار محمد الشماسي الرئيس التنفيذي لدراية المالية: "تراقب دراية المالية التطورات العالمية، وتسعى لتقديم أحدث التقنيات المالية للمستثمرين بالمملكة العربية السعودية، ولا يخفى عليكم أن برنامج تطوير القطاع المالي وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030 ركز على دعم برامج الادخار ورفع نسبة الادخار بين المواطنين".
وتُعد شركة "دراية المالية" أول شركة مستقلة تجمع كل البدائل الاستثمارية تحت سقف واحد، وهي شركة رائدة في الاستثمار وابتكار الحلول، ويدعم ذلك وجود خبرات نوعية ومتميزة لديها في مجال الوساطة وإدارة الأصول والتحليل المالي في السوق السعودي والخليجي والأسواق العالمية.
وتحرص "دراية" دائماً لتمكين المستثمر الفرد من التحكم بمصيره المالي، وذلك عن طريق تطوير موقع واحد يمكّن المستثمر من الوصول لمختلف الأسواق المالية والحصول على مختلف المنتجات الاستثمارية المقدّمة من مديرين متعددين بكل بساطة وسلاسة، بالإضافة إلى تزويد المستثمر بالمشورة وبجميع المعلومات والأخبار والدراسات التي يحتاجها لاتخاذ القرار المناسب بمفرده.