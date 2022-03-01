"المستشفى الافتراضي".. رعاية صحية دون تكبد عناء السفر وارتباط مع 130 مستشفى طرفيًا

أكد الدكتور محمد بن عبد العزيز المعيقل، نائب الرئيس التنفيذي للشراكات والابتكار بمركز تميز الصحة الرقمية؛ أن مستشفى الصحة الافتراضي الذي تم تدشينه بشكل رسمي في 28 فبراير من عام 2022 هو الأكبر على مستوى العالم من حيث الحجم، ويرتبط به أكثر من 130 مستشفى على مستوى المملكة وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وبين في مداخلة هاتفية مع برنامج "أخباركم" على قناة المجد، أن المستشفى بدأ العمل به بشكل تجريبي الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المستشفى تعمل على عدة محاور تبدأ بتسهيل الوصول للخدمات الصحية والمرضى في المستشفيات الطرفية؛ حيث أصبح الوصول للخدمات الصحية المتخصصة الدقيقة أسهل من خلال المستشفيات الموجودة لديهم في مناطقهم الطرفية والمرتبطة بمستشفى الصحة الافتراضي.

وأردف أن مرد ذلك للخبرات الموجودة من أطباء استشاريين في التخصصات الدقيقة والنادرة، الذي يعد أحد التحديات الموجودة في العالم؛ حيث يوجد ندرة في بعض التخصصات وشح في وجود المختصين فيها.

وأضاف "المعيقل" أن ما حدث في مستشفى الصحة الافتراضي تم من خلال التقنية والدعم الكبير الذي نجده في وزارة الصحة؛ حيث تم تسخير هذه التقنيات لتوفير هذه الخبرات لسهولة الوصول لها من كافة مناطق المملكة.

وقال: "إن الله منّ على هذا البلد المبارك بنعم كثيرة أولها الاهتمام الذي نجده من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لكل ما يتعلق بالرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن هناك تسارعًا كبيرًا في دعم منظومة الرعاية الصحية في المملكة وكل ما من شأنه رفع جودة مخرجات الرعاية الصحية، ولعل تسخير التقنيات وما نجده من تحول رقمي في كافة النواحي نجده اليوم في شكل جلي فيما يتعلق بالتحول الرقمي في الرعاية الصحية".

وختم العقيل قائلًا: "نحن فخورون بهذا المنجز ونتطلع دائمًا إلى أن نحقق المجد بمزيد من الإنجازات في الرعاية الصحية، ووعدنا لجميع المواطنين والمستفيدين من خدمات الرعاية الصحية هو تقديم أفضل الممارسات وتسهيل وصولهم لها دون تكبد عناء السفر وبأفضل معايير دولية".

وكان وزيرا: الصحة فهد الجلاجل، والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ومحافظ الهيئة العامة للحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان؛ دشنوا يوم أمس الاثنين المستشفى الافتراضي الذي يعد من المبادرات ذات الأولوية في برنامج تحول القطاع الصحي التي تخدم الرؤية، وتعزز تطبيقات الطب الافتراضي في الجهات الصحية، وتقدم أفضل الخدمات الصحية الافتراضية في خدمة المواطنين.