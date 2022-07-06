المستشفيات والمراكز الصحية بالمدينة تُقَدم أكثر من 37 ألف خدمة للحجاج

قدمت المستشفيات والمراكز الصحية بمنطقة المدينة المنورة، ما قبل موسم الحج، 37 ألف خدمة طبية للحجاج، في التخصصات الطبية كافة، إلى جانب الخدمات التوعوية في منافذ القدوم والمغادرة.
وشملت الخدمات: تنفيذ 21 عملية قسطرة قلبية، و67 جلسة غسيل كلوي، وتقديم 31205 لقاحات، إضافة إلى تنفيذ 27 جولة توعوية ميدانية لمتابعة تقديم الخدمات الصحية في المراكز والمرافق الصحية الموسمية، وتقديم 68 نشرة توعوية إلكترونية للحجاج بعدة لغات.
واستفاد 38073 حاجًّا من الخدمات التوعوية الصحية المقدمة في منافذ القدوم والمغادرة بمنطقة المدينة المنورة.