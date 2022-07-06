المستشفيات والمراكز الصحية بالمدينة تُقَدم أكثر من 37 ألف خدمة للحجاج

قدمت المستشفيات والمراكز الصحية بمنطقة المدينة المنورة، ما قبل موسم الحج، 37 ألف خدمة طبية للحجاج، في التخصصات الطبية كافة، إلى جانب الخدمات التوعوية في منافذ القدوم والمغادرة.