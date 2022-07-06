"المسعودي": حريصون على الالتزام بتعليمات السعودية.. وأوصي باتباعها وعدم خرقها

شدَّد رئيس مكتب شؤون حجاج العراق، الشيخ سامي المسعودي، على أهمية التزام الحجاج بتعليمات وزارة الحج والعمرة حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن.
وقال "المسعودي" خلال زيارته مقر شركة مطوفي حجاج الدول العربية: "نحن ملتزمون بكل التعليمات التي تُصدرها السعودية من قوانين وأنظمة مرورية وتحركات في عمليات التفويج والأمور التنظيمية كافة؛ لأنه واجب علينا المساعدة في نجاح الموسم.. فبالتعاون تسهل الأمور".
وأضاف: "أما خرق القوانين وعدم الالتزام بالأنظمة فإنهما يؤديان لإرباك الخطط التي وُضعت أساسًا لسلامة الحجيج؛ لذا علينا اتباع التعليمات. وهذه وصيتي للحجاج العراقيين منذ اليوم الأول الذي نؤدي فيه الحج".
وعبَّر عن شكره لشركة مطوفي حجاج الدول العربية على جهودهم الكبيرة في تقديم كل الخدمات لحجاج العراق.
وقال الشيخ المسعودي: "نحن اليوم في المقر الرئيسي لشركة المطوفين. وبصراحة رأيناهم كعادتهم متعاونين مع الحجاج؛ لأنهم يتعاملون معهم كضيوف للرحمن، وهذا ما لمسناه من رئيس المؤسسة وفريقه، بحرصهم على تقديم التسهيلات كافة فيما يتعلق بالمشاعر، وخصوصًا أن خلاصة الحج في عرفات ومزدلفة ومنى".
وأكد رئيس مكتب شؤون حجاج العراق أن حُسن التنظيم وجودة الخدمات في المشاعر خلال أيام الحج هما اللذان يسهمان في نجاح الموسم.
وأضاف: "لم نطلب شيئًا من وزارة الحج والعمرة أو شركة المطوفين إلا ووجدنا تجاوبًا معنا، وحرصًا على تسهيل النسك على الحجاج.. وهم يتعاملون بفاعلية وواقعية، ونشكرهم على هذا التعاون، ونتمنى لهم التوفيق في عملهم، والقيام بشرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، وهو شرف يتمناه كل مسلم.. فهنيئًا لهم هذا الشرف".
وناقش "المسعودي" خلال زيارته مقر الشركة مع رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية المشرف على أعمال لجنة الحج ماهر جمال، ونائبه محمد معاجيني، وعضو مجلس الإدارة العضو المنتدب المهندس عباس قطان، وعضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع شمال الجزيرة فؤاد بشارة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة في مقر الشركة بمكة المكرمة، ترتيبات الحجاج العراقيين الموسم الحالي.
وتمحور الاجتماع حول خطط الحج المطبَّقة هذا الموسم في المشاعر لخدمة قرابة 15255 حاجًّا عراقيًّا، يؤدون النسك هذا الموسم، بما فيها تحركاتهم من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة، والعودة خلال رحلة الحج، بجانب تجهيزات المخيمات والأمور كافة المتعلقة بتسهيل الحج على ضيوف الرحمن من حجاج العراق.
من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة ماهر جمال حرص شركة مطوفي حجاج الدول العربية على الارتقاء بالخدمات المقدَّمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أُطلقت، والمتوافرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها، وإثراء رحلة الحاج؛ لتحقيق رؤية السعودية 2030.