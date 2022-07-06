"المسعودي": حريصون على الالتزام بتعليمات السعودية.. وأوصي باتباعها وعدم خرقها

وناقش "المسعودي" خلال زيارته مقر الشركة مع رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية المشرف على أعمال لجنة الحج ماهر جمال، ونائبه محمد معاجيني، وعضو مجلس الإدارة العضو المنتدب المهندس عباس قطان، وعضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع شمال الجزيرة فؤاد بشارة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة في مقر الشركة بمكة المكرمة، ترتيبات الحجاج العراقيين الموسم الحالي.

وتمحور الاجتماع حول خطط الحج المطبَّقة هذا الموسم في المشاعر لخدمة قرابة 15255 حاجًّا عراقيًّا، يؤدون النسك هذا الموسم، بما فيها تحركاتهم من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة، والعودة خلال رحلة الحج، بجانب تجهيزات المخيمات والأمور كافة المتعلقة بتسهيل الحج على ضيوف الرحمن من حجاج العراق.