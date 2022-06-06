"المسند": خصوبة المرأة السعودية أقل من المعدل العالمي

ولفت الدكتور "المسند" إلى أن المؤشرات الأولية الاقتصادية، والوظيفية، والتربوية، والنفسية الحالية تدفع الإنسان السعودي إلى التفكير ملياً قبل ‏الزواج المبكر، فإن تزوج فسيفكر ملياً قبل الإنجاب المبكر، فإن أنجب فسيفكر ملياً قبل الإكثار من الأولاد لأسباب ‏اقتصادية وتربوية بالدرجة الأولى هذا من جهة، ومن جهة أخرى ارتفاع معدلات الخلع والطلاق، وتمكين المرأة في ‏العمل في كل القطاعات سوف يؤدي بالضرورة إلى أن يهوي معدل الخصوبة، ومن ثَمّ انهيار في عدد المواليد بشكل غير ‏متوقع قبل 2030.