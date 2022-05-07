"المسند": كتلة الغبار الجاثمة فوق القصيم تتزحزح صوب الرياض

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض والقصيم، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة.