"المسند" يتوقع: غرة شهر رمضان السبت ومدته 30 يومًا كاملة

وأوضح أن ظروف تحري هلال ‫رمضان وفقًا لإحداثيات ‫مكة ليوم الجمعة كالتالي: وقت اقتران ‫القمر بالشمس 09:24ص، يلي ذلك وقت ولادة الهلال، تغرب الشمس 06:36، يغرب القمر 06:53، سيمكث هلال رمضان في الأفق 16 دقيقة، ارتفاع الهلال عند غروب الشمس نحو 3 درجات، وعليه احتمال كبير أن يكون السبت 1 رمضان.