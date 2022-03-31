"المسند" يتوقع: غرة شهر رمضان السبت ومدته 30 يومًا كاملة

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً" مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ بأن غرة شهر رمضان ستكون بإذن الله يوم بعد غد السبت الموافق 2 إبريل، شريطة ألا يكون في السماء سحب أو غبار يحول دون الرؤية يوم الترائي 29 شعبان الموافق 1 أبريل.
وأضاف "المسند": من المتوقع أن يتم شهر رمضان 30 يومًا، ويكون العيد يوم الاثنين الموافق 2 مايو، وفقًا للحساب الفلكي.
وأوضح أن ظروف تحري هلال رمضان وفقًا لإحداثيات مكة ليوم الجمعة كالتالي: وقت اقتران القمر بالشمس 09:24ص، يلي ذلك وقت ولادة الهلال، تغرب الشمس 06:36، يغرب القمر 06:53، سيمكث هلال رمضان في الأفق 16 دقيقة، ارتفاع الهلال عند غروب الشمس نحو 3 درجات، وعليه احتمال كبير أن يكون السبت 1 رمضان.