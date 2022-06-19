المصحف وتفسيره.. هدية مجمع الملك فهد لزوار معرض المدينة المنورة

قدم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف نسخاً من المصحف الشريف والتفسير الميسر، لزوار جناحه في معرض المدينة المنورة للكتاب، والذي افتتح أبوابه للزوار الخميس الماضي في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، ويواصل فعالياته حتى 25 يونيو الجاري.
وأوضح نائب مدير تجليد المصاحف ومسؤول جناح المجمع في معرض الكتاب المهندس عادل سمير زارع أنهم يسعون إلى تعريف الزوار بالجهود المبذولة لطباعة القرآن الكريم وترجمته إلى لغات العالم، موضحاً أنه يمكن طلب كتاب المصحف الشريف وترجمة معانيه بأكثر من 75 لغة، منها الإنجليزية والفرنسية والبنغالية والتركية والروسية والهوسا ولغة التقالو الفلبينية واليوربا والصومالية ولغة البشتو، بالإضافة لغة برايل للمكفوفين.
وبيّن المهندس زارع في حديثه أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف تمكن خلال العام الماضي من طباعة 20 مليون نسخة، وزعت على المسلمين في أرجاء العالم، فيما بلغ إنتاج المجمع من المصاحف منذ افتتاحه في عام 1984م نحو 345 مليون نسخة من مختلف إصدارات المصحف.
ويقدم جناح مجمع الملك فهد معلومات وعرضاً مرئياً لكيفية كتابة القرآن الكريم بيد خطاط المصحف الشريف الأستاذ عثمان طه، حيث يستغرق كتابته من سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات، ويمر بخمس مراحل؛ الأولى تبدأ بخط الكلمات، ثم وضع النقاط، تليها مرحلة وضع الحركات، ومرحلة رابعة تتضمن وضع علامات الوقوف، وأخيراً وضع أرقام الآيات.
كما يعرض الجناح لزوار معرض المدينة المنورة للكتاب جانباً من عملية طباعة المصحف، وفيها يتم تصنيع الغلاف ثم وضع البصمة الحرارية، ومروراً بمراحل تخييط الصفحات بعد جمعها.
يشار إلى أن معرض المدينة المنورة للكتاب يستقبل زواره يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 11 مساءً، باستثناء يوم الجمعة، حيث يستقبلهم من الساعة 2 عصراً وحتى 11 مساءً، مقدماً لزواره برنامجاً ثقافياً ثرياً بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين السعوديين والدوليين، وبمشاركة نحو 300 دار نشر محلية وعربية ودولية.