المصحف وتفسيره.. هدية مجمع الملك فهد لزوار معرض المدينة المنورة

يشار إلى أن معرض المدينة المنورة للكتاب يستقبل زواره يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 11 مساءً، باستثناء يوم الجمعة، حيث يستقبلهم من الساعة 2 عصراً وحتى 11 مساءً، مقدماً لزواره برنامجاً ثقافياً ثرياً بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين السعوديين والدوليين، وبمشاركة نحو 300 دار نشر محلية وعربية ودولية.