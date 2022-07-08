"المطرية الصيفية" تستمر أيامًا.. و"المسند": سحب تتشكل هنا والسماء غائمة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند: إن الحالة المطرية الصيفية مستمرة اليوم.
وأضاف "المسند" عبر حسابه على "تويتر": متوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من الربع الخالي ونجران مرتفعات جازان وعسير، وعلى عمان واليمن والإمارات، والحالة مستمرة لبضعة أيام، وسماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من مكة والشرقية والرياض والقصيم".
وأردف: "متوقع أن تكون الرياح السطحية الشمالية نشطة على منطقة الرياض، وتكون شمالية غربية نشطة على المدينة ومكة وعسير".