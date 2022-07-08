"المطرية الصيفية" تستمر أيامًا.. و"المسند": سحب تتشكل هنا والسماء غائمة

وأضاف "المسند" عبر حسابه على "تويتر": متوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من الربع الخالي ونجران مرتفعات جازان وعسير، وعلى عمان واليمن والإمارات، والحالة مستمرة لبضعة أيام، وسماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من مكة والشرقية والرياض والقصيم".