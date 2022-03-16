"المظالم": 740 ألف مستفيد من خدمة تقديم دعوى في "معين"

أعلن ديوان المظالم أن عدد المستفيدين من خدمة تقديم دعوى في منصة معين الرقمية -منذ تفعيل الخدمة- قد تجاوز 740 ألف مستفيد، تمكنوا من خلالها من رفع الدعاوى أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم.