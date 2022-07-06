"المعجب" يتفقّد سير عمل النيابة العامة في محافظة الطائف

قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، خلال جولته التفقدية للنيابات العامة التي تباشر مهامها في حج هذا العام ١٤٤٣هـ؛ بالوقوف على سير العمل في النيابة العامة بمحافظة الطائف.
وشدّد "المعجب" على وجوب تضافر الجهود لمعالجة القضايا التي تباشرها النيابات المتخصصة في نيابة المحافظة، وفق النظام، لاسيما المرتبطة بالحج.
وأكد أهمية مراعاة الضمانات المقررة للأفراد وفق الأنظمة السعودية، خاصة الموقوفين منهم، وسرعة إنهاء إجراءات قضاياهم عاجلًا ومنحها الأولوية.
ونوه إلى ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم للأجهزة العدلية؛ لرفع كفاءة أداء أعمالها القضائية؛ للقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها على أكمل وجه.