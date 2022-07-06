"المعجب" يتفقّد سير عمل النيابة العامة في محافظة الطائف

قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، خلال جولته التفقدية للنيابات العامة التي تباشر مهامها في حج هذا العام ١٤٤٣هـ؛ بالوقوف على سير العمل في النيابة العامة بمحافظة الطائف.