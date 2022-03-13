الملك وولي العهد يهنئان الرئيسة المنتخبة بجمهورية المجر

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيدة كاتالين نوفاك؛ بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية المجر.