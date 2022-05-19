المملكة تؤكد أنها اتخذت خطوات مهمة لتعزيز الأمن والنمو الغذائي

وأبان أن من ضمن التحديات، التحدياتُ الأمنية والنزاعات المسلحة، التي تعد أبرز التحديات وأشدها خطورة؛ لما تمثله من تهديد مباشر لمسيرة عجلة التنمية وللأمن الغذائي العالمي، ويزداد الأمر سوءًا عندما تشتد رحى الصراعات والحروب؛ حيث لا يمكن تحقيق التنمية ولا تمكين الشباب والنساء دون تحقيق السلام، كما لا يمكن القضاء على الفقر والجوع دون تحقيق الأمن والاستقرار، ولا يمكن النهوض بالاقتصاد دون تحقيق العدالة والقضاء على الفساد.