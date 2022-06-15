المملكة تتقدّم للمرتبة 17 من 63 دولة في مؤشر تطبيق المراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية

وأكد المغامس أن الارتفاع في مؤشر تطبيق المراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية جاء بعد جهود مميزة من أبرزها تطبيق المعايير الدولية، والتي ساهمت في جذب وتحفيز الاستثمار الأجنبي الذي يتطلب وجود معلومات مالية تعتمد على الشفافية للشركات الأجنبية والمحلية، كما أن استخدام معايير موحدة عالميًّا يتيح للمستثمرين إمكانية مقارنة البيانات والمعلومات بين الشركات المحلية والعالمية؛ مما يساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، ويؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول، ومن ضمنها المملكة، وكذلك زيادة الاستثمار المتبادل بين المملكة والدول الأخرى.