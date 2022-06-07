المملكة تشارك في أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في "رواندا"

شاركت المملكة -ممثلة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات- في أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقدة في العاصمة الرواندية "كيغالي"، بصفتها نائبًا لرئيس المؤتمر وممثلًا للمنطقة العربية، بحضور أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو، ومشاركة وفود من 193 دولة من أعضاء الاتحاد والمنظمات العالمية المتخصصة في قطاع الاتصالات.