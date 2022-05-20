المملكة تشارك في منتدى "مراجعة ميثاق الهجرة الدولية" بنيويورك

ومثّل الوزارة في وفد المملكة المشارك وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام بن عامر الحربي، وتطرق في مداخلة أثناء حلقات النقاش في اليومين الأول والثاني من فعاليات المنتدى، إلى رؤية المملكة 2030 وأهدافها المرتبطة بحماية الوافدين، وأبرز المنجزات، لاسيما خلال جائحة كوفيد-19، والدور الاستباقي للرؤية في تغطية العديد من الأهداف التي حددها الميثاق العالمي للهجرة.