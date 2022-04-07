المملكة تضخ مليون لتر من المياه في الحديدة خلال أسبوع

على جانب أخر وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 460 سلة غذائية رمضانية في مناطق الجريف شرق، أم دوم شرق، كركوج، الحاج يوسف غرب، الحاج يوسف وسط بمحلية شرق النيل التابعة لولاية الخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 460 فردًا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية 2022م.