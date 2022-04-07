المملكة تضخ مليون لتر من المياه في الحديدة خلال أسبوع

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وجرى خلال الفترة من 23 حتى 29 مارس 2022م، ضخ 367,500 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 367,500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 48 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 68 عملية تجفيف لمياه الصرف الصحي، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.
على جانب أخر وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 460 سلة غذائية رمضانية في مناطق الجريف شرق، أم دوم شرق، كركوج، الحاج يوسف غرب، الحاج يوسف وسط بمحلية شرق النيل التابعة لولاية الخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 460 فردًا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية 2022م.
يذكر أن مبادرة إطعام الرمضانية تستهدف 19 دولة، حيث سيوزع خلالها 156.993 سلة غذائية تزن 8.430 طنًا، يستفيد منها 901.463 فردًا، وذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة.
بدورها قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية لـ 94 مستفيدًا خلال الفترة من 23 - 29 مارس 2022م.
واستقبلت عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 7 مرضى، وعيادة الطوارئ 22 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 11 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 حالات، كما تم صرف الأدوية لـ 47 مستفيدًا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد مستفيدان اثنان، وقسم التوعية والتثقيف 5 أشخاص.
وفي الخدمات المرافقة فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 22 مريضًا، كما تم تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.