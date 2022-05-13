المملكة تفوز بـ15 جائزة كبرى و6 جوائز خاصة في "آيسف 2022"

وحققت الطالبة تهاني أحمد المركز الثالث في مجال علم المواد عن مشروعها "تطوير مواد البيروفسكايت "CsSnI3" العالية الكفاءة وغير السامة لتجميع الطاقة الشمسية والكهروحرارية"، وحقق الطالب أحمد بحيصي المركز الثالث في مجال علوم النبات عن مشروعه "مكافحة تفشي البذور الطفيلية باستخدام السيتوكينين في تركيبات مختلفة مع الفلوريدون وسلائف الإيثيلين"، والطالب عبدالله الحمادات في المركز الثالث بمجال الطاقة عن مشروعه "نهج جديد باستخدام أكاسيد الحديد والكوبالت كمحزات كهروضوئية لفصل الماء على مدار اليوم"، والطالبة رفاء قنش المركز الرابع في مجال التقنيات الهندسية عن مشروعها "دراسة خصائص الاشتعال الذاتي للهيدروجين في محرك الاشتعال المعتمد على الضغط"، والطالب فيصل الغامدي في المركز الرابع بمجال علوم النبات عن مشروعه "دراسة تفاعل طفرات بروتينات النمو في النبات للتحكم بنمو الجذور"، والطالبة لمار الكاكا المركز الرابع في مجال علوم الأرض والبيئة عن مشروعها "تقدير الضغط الشعري لمكمنات الزيت باستخدام الرنين المغناطيسي النووي NMR"، والطالبة أريج بجوي المركز الرابع في مجال الكيمياء، عن مشروعها ‏"تطوير مركب هجين جديد كمصدر واحد لإنتاج بلورات نانوية من أكسيد المنغنيز وكبريتيده"، والطالبة ماريا الغامدي بالمركز الرابع في مجال الكيمياء، عن مشروعها "تحسين أداء التحفيز الكهروضوئي لـWO3 المزين بثاني أكسيد الكربون باستخدام الترسيب الكهربائي لتقسيم الماء"، والطالبة مريم العبدالباقي المركز الرابع في مجال العلوم الطبية الانتقالية عن مشروعها "مشتقات البنزوديوكسين كمثبطات مزدوجة لعدد من أنزيمات ألفا لإدارة مرض السكري النوع الثاني".