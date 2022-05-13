المملكة تفوز بـ15 جائزة كبرى و6 جوائز خاصة في "آيسف 2022"

حققت المملكة العربية السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، للعام السادس عشر على التوالي؛ 15 جائزة كبرى و6 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2022" من بين طلاب 85 دولة، الذي أقيم في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو الجاري.
وفي التفاصيل: فاز الطلاب الطالبات بجائزتين في المركز الأول، وجائزتين في المركز الثاني، و5 جوائز في المركز الثالث، و6 جوائز في المركز الرابع.
وحقق الطالب عبدالله الغامدي المركز الأول في مجال الطاقة عن مشروعه النوعي "هندسة إطار معدني عضوي ثنائي الوظيفة لإنتاج وتخزين الهيدروجين بكفاءة وفعالية عالية"، والطالبة دانة العيثان في مجال الكيمياء عن مشروعها المميز "إنتاج الهيدروجين بشكل انتقائي من حمض الفورميك باستخدام محفز خاص فعال لتوليد الطاقة"، وحصد الطالب منصور المرزوقي المركز الثاني في مجال الهندسة البيئية عن مشروعه "تصميم إطار معدني عضوي متعدّد الوظائف لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتحويله ضوئيًّا"، والطالب فيصل الخويطر المركز الثاني في مجال علوم النبات عن مشروعه "دراسة بكتيريا نافعة من شجر الزيتون لمحاربة الجفاف".
كما حققت الطالبة مودة علي المركز الثالث في المعرض الدولي للعلوم والهندسة في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية عن مشروعها "تطبيق جديد في استخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد لتشخيص جرعات الأدوية"، والطالبة إيلاف بن معيقل المركز الثالث في مجال علم المواد عن مشروعها "تعزيز أداء فصل الماء الكهروضوئي لمحفز Cu2O-CuO ذي السماكة المنخفضة".
وحققت الطالبة تهاني أحمد المركز الثالث في مجال علم المواد عن مشروعها "تطوير مواد البيروفسكايت "CsSnI3" العالية الكفاءة وغير السامة لتجميع الطاقة الشمسية والكهروحرارية"، وحقق الطالب أحمد بحيصي المركز الثالث في مجال علوم النبات عن مشروعه "مكافحة تفشي البذور الطفيلية باستخدام السيتوكينين في تركيبات مختلفة مع الفلوريدون وسلائف الإيثيلين"، والطالب عبدالله الحمادات في المركز الثالث بمجال الطاقة عن مشروعه "نهج جديد باستخدام أكاسيد الحديد والكوبالت كمحزات كهروضوئية لفصل الماء على مدار اليوم"، والطالبة رفاء قنش المركز الرابع في مجال التقنيات الهندسية عن مشروعها "دراسة خصائص الاشتعال الذاتي للهيدروجين في محرك الاشتعال المعتمد على الضغط"، والطالب فيصل الغامدي في المركز الرابع بمجال علوم النبات عن مشروعه "دراسة تفاعل طفرات بروتينات النمو في النبات للتحكم بنمو الجذور"، والطالبة لمار الكاكا المركز الرابع في مجال علوم الأرض والبيئة عن مشروعها "تقدير الضغط الشعري لمكمنات الزيت باستخدام الرنين المغناطيسي النووي NMR"، والطالبة أريج بجوي المركز الرابع في مجال الكيمياء، عن مشروعها "تطوير مركب هجين جديد كمصدر واحد لإنتاج بلورات نانوية من أكسيد المنغنيز وكبريتيده"، والطالبة ماريا الغامدي بالمركز الرابع في مجال الكيمياء، عن مشروعها "تحسين أداء التحفيز الكهروضوئي لـWO3 المزين بثاني أكسيد الكربون باستخدام الترسيب الكهربائي لتقسيم الماء"، والطالبة مريم العبدالباقي المركز الرابع في مجال العلوم الطبية الانتقالية عن مشروعها "مشتقات البنزوديوكسين كمثبطات مزدوجة لعدد من أنزيمات ألفا لإدارة مرض السكري النوع الثاني".
وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيد جوائزها الخاصة في معرض آيسف 2022 إلى 104 جوائز؛ حيث بدأت مشاركاتها في المعرض منذ عام 2007؛ منها 68 جائزة كبرى، 36 جائزة خاصة.