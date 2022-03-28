المملكة رئيسًا للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف

وتم انتخاب مديرة الأرشيف الوطني في مملكة البحرين الدكتورة صفاء إبراهيم العلوي نائبًا أولًا للرئيس، ومدير دار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق الدكتور علاء أبو الحسن إسماعيل نائبًا ثانيًا للرئيس؛ فيما انتُخبت رئيسة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية الدكتورة نيفين محمود أمينًا عامًّا للفرع.