المملكة والكويت تؤكّدان حقهما في ثروات "الدرة" وتجدّدان الدعوة إلى إيران لمفاوضات حول "الحد الشرقي"

وبتاريخ 18 شعبان 1443هـ؛ الموافق 21 مارس 2022م، اتفق وزير الطاقة في المملكة، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت، في محضر الاجتماع الموقع بينهما، على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة، ويؤكّد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تمّ الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022م.