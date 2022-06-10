"المنحة الإنسانية لأفغانستان".."السحيباني": نهج رسخه خادم الحرمين قبل 7 عقود

وأضاف: "لمع اسم مقامه الكريم -يحفظه الله - في عالم الدبلوماسية الإنسانية منذ ذلك الحين وإلى اليوم، وأصبحت الدبلوماسية الإنسانية السعودية تجوب الأرض تنشر الخير ليعم الشعوب السلام والأمن والاستقرار، بعيدًا عن الحدود الجغرافية والدينية والعرقية؛ وذلك انسجامًا مع الرؤية الوطنية بأن العمل الإنساني سيظل منارة إنسانية تتجلى في سماء هذا الوطن الخير صونًا للنفس البشرية، وصناعة للحياة الكريمة للشعوب والأمم، وترسيخًا لقيم العطاء والتكامل الإنساني، والعمل على نشر هذه القيم في أرجاء المعمورة، ليقدم صورة حية عن مبادئ الإسلام السمحة والقيم النبيلة ورسالة بلادنا الغالية، حتى غدت المملكة قبلة للإنسانية ووجهة للمحتاجين والمنكوبين والملهوفين في مختلف الأصقاع، ذلك أن العمل الإنساني الذي ينبع من هذه الأرض المباركة أرض الحرمين الشريفين وموئل رسالة الرحمة للعالمين".