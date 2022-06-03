"المنيعي" مفقود ببيشة.. وذووه يبحثون وينشدون المساعدة

تكثِّف الأجهزة الأمنية ببيشة وذوو المفقود الثلاثيني نجر محمد المنيعي الجهود للبحث عنه بعدما فُقد منذ أمس الخميس بعد خروجه من منزله بشمال بيشة على سيارته، ولم يُعثر له على أثر حتى الآن.
وقال ابن عمه محمد المنيعي: إن "نجر" فُقد منذ صباح أمس، ولم يُعثر له على أثر حتى الآن بعد أن تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات.. مشيرًا إلى أن جواله مغلق، وهو يقود سيارة كامري بيضاء، موديل 2019م، رقم اللوحة: "د ا ن 4443".
وأضاف ابن عم المفقود بأن عددًا من أقارب المفقود وذويه، إضافة إلى الجهات الأمنية، يواصلون البحث عنه، وتم إبلاغ قسم الشرطة. وناشد عبر "سبق" مَن يعرف أي معلومة عن المفقود مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بالرقم: 0555876186، أو 0556863155، أو 0504763690.