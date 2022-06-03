"المنيعي" مفقود ببيشة.. وذووه يبحثون وينشدون المساعدة

وقال ابن عمه محمد المنيعي: إن "نجر" فُقد منذ صباح أمس، ولم يُعثر له على أثر حتى الآن بعد أن تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات.. مشيرًا إلى أن جواله مغلق، وهو يقود سيارة كامري بيضاء، موديل 2019م، رقم اللوحة: "د ا ن 4443".