"المنيع": السبت غرة رمضان.. والهلال سيبقى غداً 16 دقيقة بعد غروب الشمس

أكد الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، أن غرة رمضان بعد غد السبت، مبيناً أن الهلال سيبقى في الأفق مساء غد الجمعة 16 دقيقة بعد غروب الشمس بتوقيت مكة المكرمة؛ ما يعني دخول الشهر الجديد؛ شهر رمضان المبارك، مشيراً بأن شهر رمضان العام الحالي سيكون 30 يوماً لأن الهلال سيغرب قبل الشمس مساء التاسع والعشرين من شهر رمضان، مما يعني اكتمال شهر رمضان 30 يوماً.
وتفصيلاً، قال الشيخ المنيع: "ينتهي شهر شعبان يوم غد الجمعة الموافق 29 شعبان الذي يوافق 1/ 4/ 2022 م، وبهذا يكون عدد أيام شعبان 29 يوماً، إذ تغرب الشمس يوم 29 شعبان الساعة 6 و36 دقيقة، ويغرب القمر بعد غروبها في تمام الساعة 6 و52 دقيقة، وبين غروب الشمس قبل القمر وغروب القمر بعد غروب الشمس 16 دقيقة، وبهذا يكون يوم السبت الموافق 2/ 4/ 2022 م هو أول يوم من شهر رمضان".
وأضاف: "عدد أيام شهر رمضان 30 يوماً تبتدئ بيوم السبت 2 أبريل 2022 م، وتنتهي بيوم الأحد الموافق 30 رمضان الذي يوافق 1 مايو 2022 م".
وتابع: "تعليل هذا أن الشمس مساء يوم السبت الموافق 29 رمضان تغرب الساعة 6 و46 دقيقة، والقمر يغرب قبل الشمس الساعة 6 و30 دقيقة، وبهذا يكون الفرق بين غروب القمر قبل الشمس وغروب الشمس بعد القمر 16 دقيقة".
وأردف: "بهذا يكون يوم الأحد 1 مايو هو اليوم المكمل رمضان ثلاثين يوماً، ويوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 م هو أول يوم من شهر شوال، وهو يوم عيد الفطر، أعاده الله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وحسن الختام".