"المنيع": السبت غرة رمضان.. والهلال سيبقى غداً 16 دقيقة بعد غروب الشمس

وتفصيلاً، قال الشيخ المنيع: "ينتهي شهر شعبان يوم غد الجمعة الموافق 29 شعبان الذي يوافق 1/ 4/ 2022 م، وبهذا يكون عدد أيام شعبان 29 يوماً، إذ تغرب الشمس يوم 29 شعبان الساعة 6 و36 دقيقة، ويغرب القمر بعد غروبها في تمام الساعة 6 و52 دقيقة، وبين غروب الشمس قبل القمر وغروب القمر بعد غروب الشمس 16 دقيقة، وبهذا يكون يوم السبت الموافق 2/ 4/ 2022 م هو أول يوم من شهر رمضان".