"المنيع": رمضان هذا العام سيكون 30 يومًا.. والعيد يوم الاثنين القادم

أكد الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، أن شهر رمضان سيكون 30 يوماً؛ لأن الهلال سيغرب قبل الشمس مساء التاسع والعشرين من شهر رمضان، مما يعني اكتمال شهر رمضان 30 يوماً.
وقال "المنيع": عدد أيام شهر رمضان 30 يوماً بدأت بيوم السبت 2 أبريل 2022م، وتنتهي يوم الأحد الموافق 30 رمضان الذي يوافق 1 مايو 2022م".
وأضاف: "تعليل هذا أن الشمس مساء يوم السبت الموافق 29 رمضان تغرب الساعة 6 و46 دقيقة، والقمر يغرب قبل الشمس الساعة 6 و30 دقيقة، وبهذا يكون الفرق بين غروب القمر قبل الشمس وغروب الشمس بعد القمر 16 دقيقة".
وأردف "المنيع": "بهذا يكون يوم الأحد 1 مايو هو اليوم المكمل لرمضان ثلاثين يوماً، ويوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 م هو أول يوم من شهر شوال، وهو يوم عيد الفطر".