"المنيع": رمضان هذا العام سيكون 30 يومًا.. والعيد يوم الاثنين القادم

وأردف "المنيع": "بهذا يكون يوم الأحد 1 مايو هو اليوم المكمل لرمضان ثلاثين يوماً، ويوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 م هو أول يوم من شهر شوال، وهو يوم عيد الفطر".