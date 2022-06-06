"المهندسين" تضبط 41 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية

وشملت المخالفات التي ضُبِطت خلال الزيارات الميدانية: (عدم تقيد صاحب الترخيص بالمهن الهندسية المعتمدة في الترخيص)، و(عدم كتابة البيانات المهنية على الأعمال الهندسية)، و(ممارسة العمل الهندسي دون الحصول على اعتماد مهني من الهيئة السعودية للمهندسين).