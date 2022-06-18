الموت يغيب التربوي والإعلامي علي المسعودي بعد رحلة زاخرة في خدمة الوطن

وكان "المسعودي" قد بدأ حياته معلمًا فقائدًا فمشرفًا تربويًا ليتنقل بين عدة أقسام مسجلاً تميزًا في كل مكان يحل به، حيث شغل عدة مناصب، بينها مدير شؤون المعلمين قبل أن يترجل منها ويشغل رئيس قسم الإعلام التربوي جميعها بتعليم محايل، ليحال إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبه ويمكث فترة، ويصاب بجلطة ألزمته الفراش، وأفقدته النطق والحركة إلى أن غيبه الموت اليوم، بعد رحلة زاخرة بخدمة الوطن في عدة مجالات.