الموجة الغبارية تربك أولياء الأمور ولجنة مركزية تتولى قرار تعليق الدراسة

وكانت وزارة التعليم قد قررت في وقت سابق، سحب صلاحية تعليق الدراسة من مديري الجامعات وإدارات التعليم في مناطق المملكة كافة، وإسنادها إلى لجنة مركزية في الوزارة تم استحداثها برئاسة نائب الوزير، وعضوية وكيلَي التعليم للبنين والبنات، ووكيل الشؤون المدرسية، ومدير عام الأمن والسلامة، ومدير التعليم في المنطقة التي يحصل فيها التنبيه للأحوال المناخية المتغيرة، في حين حدّد التعميم مسؤولية تعليق الدراسة في الجامعات لمدير الجامعة، بعد التنسيق مع اللجنة المركزية في وزارة التعليم.