الموجة الغبارية تربك أولياء الأمور ولجنة مركزية تتولى قرار تعليق الدراسة

تسبّبت موجة الغبار الشديدة التي تعرّض لها عددٌ من المناطق بما فيها العاصمة الرياض اليوم، في حالة من الإرباك لأولياء الأمور والأسر، حيث اضطر بعضهم لاتخاذ قرار تعليق الدراسة على أبنائه، وخاصة الذين يعانون مشكلات صحية في التنفس وغيرها.
وكانت وزارة التعليم قد قررت في وقت سابق، سحب صلاحية تعليق الدراسة من مديري الجامعات وإدارات التعليم في مناطق المملكة كافة، وإسنادها إلى لجنة مركزية في الوزارة تم استحداثها برئاسة نائب الوزير، وعضوية وكيلَي التعليم للبنين والبنات، ووكيل الشؤون المدرسية، ومدير عام الأمن والسلامة، ومدير التعليم في المنطقة التي يحصل فيها التنبيه للأحوال المناخية المتغيرة، في حين حدّد التعميم مسؤولية تعليق الدراسة في الجامعات لمدير الجامعة، بعد التنسيق مع اللجنة المركزية في وزارة التعليم.
وللجنة صلاحية التعليق نتيجة الظروف المناخية في مدارس عدة دون أخرى وفي منطقة تعليمية معينة دون الحاجة إلى التعليق في مدارس المنطقة كافة، كما يحق لها تعليق الدراسة للطلاب والطالبات فقط دون المعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية الذين يلزم وجودهم في المدارس للتحضير والاستعداد والتهيئة للأيام الأخرى.
ونص التوجيه على مسؤولية أولياء الأمور في اتخاذ القرار المناسب تجاه أبنائهم الذين يعانون ظروفاً صحية تمنع حضورهم إلى المدرسة نتيجة التقلبات المناخية في حال عدم تعليق الدراسة.
من جهة أخرى، حذّرت وزارة الصحة مرضى الربو والأطفال وكبار السن ومرضى القلب، من موجة الغبار الحالية التي تشهدها عدة مناطق، مشيرة إلى ضرورة اتباع طرق الوقاية لتفادي الأزمات التنفسية.
وأكدت الأرصاد، أن الموجة الغبارية النشطة لا تزال مستمرة على عدد من المناطق والمدن والمحافظات.