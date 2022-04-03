"المودة" تطلق حملة "رمضان القيم" لتقوية الأواصر بين أفراد الأسرة

كما أوضح "السمنودي" أن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية القيم في إرساء الاستقرار الأسري المبني على الأسس الإسلامية القويمة؛ لذا قامت الجمعية بإنتاج البرنامج المصور "خيركم لأهله" الذي يحكي لمحات من سيرة النبي المصطفى -عليه أفضل الصلوات والتسليم- في تعامله مع زوجاته وبناته، يقدمه الشيخ عادل الجهني. كما تتضمن الحملة البرنامج المصور "الأسرة في القرآن"، الذي سيقدم الشيخ هاني الرفاعي من خلاله آيات من الكتاب الحكيم، تعكس مكارم الأخلاق التي ينبغي أن تعيش بها الأسرة.