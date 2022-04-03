"المودة" تطلق حملة "رمضان القيم" لتقوية الأواصر بين أفراد الأسرة

أطلقت جمعية المودة حملتها التوعوية الرمضانية "#رمضان_القيم" لعام 1443هـ، التي تهدف إلى رفع وعي الأسرة في تعاملاتهم، وتقوية الأواصر بين أفرادها من خلال هدي القرآن الكريم وسيرة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في تعامله مع زوجاته وبناته.
وأشار رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل السمنودي إلى أن الجمعية حرصت على تقديم حملة رمضانية، تقدم برامج نوعية تتناسب مع جميع أفراد الأسرة.
وقال "السمنودي": "الحملة تتمحور حول أهمية القيم الأسرية التي نستمدها من الخلق النبوي والقرآن الكريم، وكيفية تعامل الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وأهمية التخلق بهذه الأخلاق لأفراد الأسرة من الأب والأم والأبناء؛ حتى تنعم الأسرة بالألفة والرحمة، وتحيا الاستقرار".
وذكر أن الحملة تستهدف ترسيخ مكارم الأخلاق من وحي القرآن، وترسيخ المودة والرحمة كأساس متين للتعاملات الأسرية، وتقوية الأواصر الأسرية والتراحم بين أفرادها، كما تستهدف تسليط الضوء على الدور العظيم للقيم في تحقيق الاستقرار النفسي لأفراد الأسرة.
وأشار "السمنودي" إلى أن حملة قيم واستقرار التوعوية تتضمن ثمانية برامج مع نخبة من ألمع الأسماء في عالم صناعة المحتوى؛ حتى تصل الرسالة بأفضل صورة، وتستقر في قلوب وعقول المتابعين.
كما أوضح "السمنودي" أن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية القيم في إرساء الاستقرار الأسري المبني على الأسس الإسلامية القويمة؛ لذا قامت الجمعية بإنتاج البرنامج المصور "خيركم لأهله" الذي يحكي لمحات من سيرة النبي المصطفى -عليه أفضل الصلوات والتسليم- في تعامله مع زوجاته وبناته، يقدمه الشيخ عادل الجهني. كما تتضمن الحملة البرنامج المصور "الأسرة في القرآن"، الذي سيقدم الشيخ هاني الرفاعي من خلاله آيات من الكتاب الحكيم، تعكس مكارم الأخلاق التي ينبغي أن تعيش بها الأسرة.
ويركز برنامج "قيم تجمعنا" المصور على أهم القيم التي تجلب السعادة للأسرة وأفرادها. وحرصت الجمعية على أن تصور للمشاهد كيفية نسج القيم والأخلاق العظيمة في حياتنا المعاصرة من خلال برنامج "يوميات أبو مودة" الذي يحاكي قصصًا من حياتنا اليومية، ومواقف قد يتعرض لها الفرد داخل أسرته. كما يضم البرنامج الرمضاني أمسيات رمضانية على أيدي مختصين متمرسين في مجالات التنمية الأسرية تحت شعار "ومضات رمضانية".
ويطل في هذا الشهر الكريم "بودكاست بيت الأسرة" الذي تقدمه الأستاذة بسمة بوشناق، وتستضيف مختصين يطرحون مواضيع مهمة حول تعزيز القيم الأسرية. وتشمل الحملة مجموعة من الأدعية الصوتية بصوت الشيخ عبدالرحمن عسيري، ومسابقات رمضانية هادفة، وجوائز قيمة.