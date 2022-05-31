"المياه الوطنية" تُرسي عقد مشروع جديد لتنفيذ شبكات في "بارق عسير"

وأوضحت أن عدد مستفيدي المشروع يتجاوز 24 ألفًا، بعد الانتهاء من تنفيذ أكثر من أربعة آلاف توصيلة منزلية، كما يخدم العقارات الواقعة في أحياء محافظة بارق، وهي: "حي الفوهة، والشعابنة، وثربان، والقفيل، والثمالة، وبارق القلب، وحي آل عيشي".