"المياه الوطنية" تُرسي عقد مشروع جديد لتنفيذ شبكات في "بارق عسير"

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن ترسية عقد مشروع جديد لتنفيذ شبكات مياه في محافظة بارق بمنطقة عسير؛ لخدمة أكثر من 24 ألف مستفيد.
يأتي ذلك في إطار عمل الشركة الوطنية؛ لزيادة نسبة التغطية بشبكات المياه في المحافظة.
وذكرت الشركة أن المشروع يشمل تنفيذ شبكات بطول 183 ألف متر طولي، بتكلفة تتجاوز 34 مليون ريال، ويكتمل خلال 24 شهرًا.
وأوضحت أن عدد مستفيدي المشروع يتجاوز 24 ألفًا، بعد الانتهاء من تنفيذ أكثر من أربعة آلاف توصيلة منزلية، كما يخدم العقارات الواقعة في أحياء محافظة بارق، وهي: "حي الفوهة، والشعابنة، وثربان، والقفيل، والثمالة، وبارق القلب، وحي آل عيشي".
وأكدت الشركة مواصلتها تحقيق أهدافها للارتقاء بمستوى خدماتها، بزيادة نسبة تغطية شبكات المياه، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر مشروعاتها الجديدة.