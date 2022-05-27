النائب العام يأمر بإيقاف مواطن اعتدى على ممارسة صحية بمحافظة المجاردة

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب وجه بإيقاف شخص قام بالاعتداء على إحدى الممارسات الصحيات أثناء تأديتها لعملها في مستشفى في محافظة المجاردة، واستيفاء اجراءات التحقيق بحقه تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة موقوفاً.