النائب العام يأمر بالقبض على شخص قام بالتعدي على رجل أمن بإشارات غير لائقة

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رفعه من قِبل مركز الرصد النيابي بشأن انتشار مقطع فيديو عبر برامج التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه قيام شخص بالاعتداء على رجل أمن أثناء تأديته مهام عمله، وذلك بممارسة حركات مشينة ذات مدلول غير لائق وغير أخلاقي، وتوثيق ذلك من قِبل أحد مرافقيه، ونشره؛ فقد أصدر معالي النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمرًا بسرعة القبض على المذكورَيْن استنادًا للمادتين (الـ١٥ والـ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وبيَّن المصدر أن ما قام به المذكوران ينطوي على سلوك جنائي مُجرَّم. وستتم إحالة المذكورَيْن للمحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيقات للمطالبة بالعقوبات الجزائية المشددة بحقهما.
وشدَّد المصدر على تجريم الاعتداء على رجال الأمن بأي سلوك كان، وأن الجناية عليهم تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية المشدَّدة بحق مَنْ يقوم بذلك.