النقابة العامة للسيارات تعلن: تجربة ميدانية ناجحة للنقل الترددي لموسم حج هذا العام

وأردف: حرصت شركة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا، وشركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، وشركة مطوفي حجاج إفريقيا غير العربية، وشركة مطوفي حجاج إيران، على القيام بالأدوار الأساسية لإدارة التنظيم، والأدوار المطلوبة لمكاتب تقديم الخدمة، من خلال ترقيم مجموعتين كحد أدنى في كل من عرفات ومزدلفة ومشعر منى؛ لتمكين الحافلات من المرور عليها، والإشعار بإكمال الدورة لكل قافلة.