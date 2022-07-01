النقل الترددي.. خطط تنظيمية للجاهزية قبل بداية مناسك الحج حتى انتهائها

وتعتمد آلية النقل الترددي باستلام الحافلات من شركات النقل و تجميعها في المخازن و من ثم يتم إطلاقها بحسب الجدولة المتبعة بحسب الطلبات المرفقة من تطبيق ضيف، ويتم توزيعها من قبل مشرفي النقابة على شركات الطوافة و بحسب نوع الرحلات هل هي رحلات داخلية أم رحلات خارجية مفردة، حيث تكون الرحلة من مخزن الحافلات في مشعر عرفات إلى مكة المكرمة فيتم نقل الحاج من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة بشكل ترددي عدد 3 مرات تسمى هذه الترددية بالرحلات الخارجية المفردة ( أي خارج المشاعر المقدسة من و إلى مكة المكرمة ) وهو النمط الأول من أنماط الترددية.