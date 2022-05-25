"النقل" تعتمد "زيًّا مخصصًا" لسائقي الأجرة وتطبيقات نقل الركاب

أعلنت الهيئة العامة للنقل اعتمادها الزي المخصص لسائقي الأجرة وتطبيقات نقل الركاب، ويبدأ الالتزام به بدءًا من تاريخ 13 ذي الحجة 1443هـ.
ووفق إعلان الهيئة، فعلى السائقين (الرجال) أن يلتزموا بلبس الزي الوطني أو قميص وبنطال طويل، فيما يشترط على سائقي الأجرة فقط لبس قميص محدد بأكمام طويلة ولون رمادي، وبنطال وحزام أسـود، إضافة إلى وضع بطاقة التعريف، كما يمكن إضافة جاكيت أو معطف حسب الحاجة.
وفيما يخص السيدات فعلى السائقة أن تلتزم بلبس العباءة، أو قميص وبنطال طويل مع جاكيت أو معطف.
وأضافت "الهيئة" بأن هذا القرار يأتي بهدف رفع مستوى جودة الخدمات، وتحسين تجربة المستفيدين، إضافة لتوحيد مظهر السائقين بما يتلاءم مع لائحة الذوق العام، والارتقاء بذلك.