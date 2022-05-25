"النقل" تعتمد "زيًّا مخصصًا" لسائقي الأجرة وتطبيقات نقل الركاب

ووفق إعلان الهيئة، فعلى السائقين (الرجال) أن يلتزموا بلبس الزي الوطني أو قميص وبنطال طويل، فيما يشترط على سائقي الأجرة فقط لبس قميص محدد بأكمام طويلة ولون رمادي، وبنطال وحزام أسـود، إضافة إلى وضع بطاقة التعريف، كما يمكن إضافة جاكيت أو معطف حسب الحاجة.