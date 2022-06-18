"النقل" تواصل تنفيذ مشروع ازدواج مشروع الرياض الرين بيشة

وينقسمُ المشروع إلى 12 مرحلة يجري تنفيذها؛ حيث انتهت المرحلة الأولى بطول 115 كم بنسبة 100 %، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية 71.5 % البالغ طولها 25 كم، كما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلتين الثالثة والرابعة 58 % البالغ طولهما 88 كم ، في حين بلغت في المرحلتين الخامسة والسادسة 47 % البالغ طولهما 72 كم، فيما سجلت نسبة الإنجاز في المرحلتين السابعة والثامنة 54.5 % البالغ طولهما 112 كم، ووصلت النسبة في المرحلة التاسعة 15 % البالغ طولها 30 كم، وسجلت نسبة 17 % في المرحلة العاشرة البالغ طولها 38 كم، في حين سجلت نسبة الإنجاز في المرحلة الحادية عشرة 35 % البالغ طولها 35 كم، وفي المرحلة الثانية عشرة سجلت نسبة إنجاز 16 % البالغ طولها إلى 45 كم، علمًا بأنه سيتم إدراج ازدواج الجزء المتبقي من الطريق بطول 90 كم حتى يصل إلى بداية الطريق المزدوج بمنطقة عسير.