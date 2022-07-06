"النمر" يحذّر من التعرُّض لأشعة الشمس: قد يسبّب الوفاة وهذه مضاعفات الإجهاد الحراري

وأردف " بعض الناس يعتقد أنه عندما تكون درجة الحرارة 45 درجة مئوية يستطيع أن يمشي في الشمس وهذا غير صحيح، لأنه خلال مشيه في تلك الفترة تصل أشعة الشمس إلى 65 درجة مئوية في الأجسام الصلبة، والجسم البشري لا يتحمّل درجة الحرارة فوق 40 درجة مئوية"، إذ تتعطل وظائف الأعضاء الحيوية ويصاب المريض بضربة الشمس، لذا الوقاية ذات أهمية كبيرة جداً من التعرُّض لأشعة الشمس في تلك الأوقات".