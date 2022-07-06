"النمر" يحذّر من التعرُّض لأشعة الشمس: قد يسبّب الوفاة وهذه مضاعفات الإجهاد الحراري

حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ من خطر الإجهاد الحراري وضربة الشمس التي قد تصيب الذي يتعرّض لأشعة الشمس هذه الأيام سواء أكان حاجاً أم غيره.
وأشار النمر؛ إلى مضاعفات ضربة الشمس وسبل الوقاية منها، مشدداً على تجنب التعرُّض للشمس ساعات الذروة.
وعرّف الدكتور النمر؛ الإجهاد الحراري بأنه ارتفاع درجة الحرارة والتعب والخمول ويعد نذيراً للإصابة بضربة الشمس.
وأضاف، ضربة الشمس لها مضاعفات كثيرة مثل تسمّم الدم وزيادة التجلط فيه، ومن الممكن أن تسبّب الوفيات بنسبة 20%، ولذلك يجب معرفة الإجهاد الحراري وتفاديه.
وتابع، لتفادي الإجهاد الحراري ينبغي شرب السوائل الباردة في حدود ثلاثة لترات يومياً سواء ماء أو عصائر، والجلوس في مكان بارد، إضافة إلى تفادي فترة ذروة درجة حرارة الشمس من 10 صباحاً الى 4:00 عصراً".
وأردف " بعض الناس يعتقد أنه عندما تكون درجة الحرارة 45 درجة مئوية يستطيع أن يمشي في الشمس وهذا غير صحيح، لأنه خلال مشيه في تلك الفترة تصل أشعة الشمس إلى 65 درجة مئوية في الأجسام الصلبة، والجسم البشري لا يتحمّل درجة الحرارة فوق 40 درجة مئوية"، إذ تتعطل وظائف الأعضاء الحيوية ويصاب المريض بضربة الشمس، لذا الوقاية ذات أهمية كبيرة جداً من التعرُّض لأشعة الشمس في تلك الأوقات".