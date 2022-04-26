"النيابة العامة": الأنظمة تقرر حماية جزائية رفيعة للملكية الفكرية

وتابعت: "التصميم هو الترتيب الثلاثي الأبعاد لعناصر دارة متكاملة - على أن يكون أحد تلك العناصر على الأقل نشطًا - ولجميع الوصلات، أو بعضها، أو الترتيب الثلاثي الأبعاد المعد لدارة متكاملة بغرض التصنيع، أما الصنف النباتي فهو مجموعة نباتية من مصنف نباتي واحد، من أدنى الدرجات المعروفة، والتي -بغض النظر عن مدى استيفائها لشروط المنح- يمكن تحديدها بالتعبير عن الخصائص الناتجة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية، وتمييزها عن أي مجموعة نباتية أخرى بالتعبير عن إحدى الخصائص المذكورة على الأقل، واعتبارها وحدة بالنظر إلى قدرتها على التكاثر دون تغيير".