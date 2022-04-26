"النيابة العامة": الأنظمة تقرر حماية جزائية رفيعة للملكية الفكرية

قالت النيابة العامة إن الملكية الفكرية هي نتاج فكر الإنسان من إبداعات مثل الاختراعات والدارات المتكاملة والتصاميم والنماذج الصناعية، وتقرر الأنظمة ذوات العلاقة في ذلك حماية جزائية رفيعة، تضمن حق مالكها بالاستفادة منها مع إثراء روح الإبداع والابتكار.
وتفصيلاً قالت "النيابة العامة" عبر حسابها على "تويتر": "الاختراع هو فكرة يتوصل إليها المخترع، وينتج عنها حل مشكلة معينة في مجال التقنية، والدارة المتكاملة هو منتج يكون الغرض منه أداء وظيفة إلكترونية، تشكل فيه العناصر - يكون أحدها على الأقل نشطًا وجميع الوصلات، أو بعضها شكلاً متكاملاً في قطعة من المادة أو عليها، سواء في شكله النهائي أو الوسيط".
وتابعت: "التصميم هو الترتيب الثلاثي الأبعاد لعناصر دارة متكاملة - على أن يكون أحد تلك العناصر على الأقل نشطًا - ولجميع الوصلات، أو بعضها، أو الترتيب الثلاثي الأبعاد المعد لدارة متكاملة بغرض التصنيع، أما الصنف النباتي فهو مجموعة نباتية من مصنف نباتي واحد، من أدنى الدرجات المعروفة، والتي -بغض النظر عن مدى استيفائها لشروط المنح- يمكن تحديدها بالتعبير عن الخصائص الناتجة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية، وتمييزها عن أي مجموعة نباتية أخرى بالتعبير عن إحدى الخصائص المذكورة على الأقل، واعتبارها وحدة بالنظر إلى قدرتها على التكاثر دون تغيير".
وأردفت: "النموذج الصناعي، هو تجميع للخطوط أو الألوان ثنائي الأبعاد، أو شكل ثلاثي الأبعاد يضفي على أي منتج صناعي أو منتج من الحِرف التقليدية مظهرًا خاصًا، بشرط ألا يكون لمجرد غرض وظيفي أو تقني، ويدخل في ذلك تصميمات المنسوجات".