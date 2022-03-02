النيابة العامة تستقبل وفدًا من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

استضافت النيابة العامة، في مقرها الرئيس بالرياض اليوم، وفدًا من طالبات كلية القانون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.



وقدم رئيس نيابة الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة الدكتور مهند المجلد، شرحًا للطالبات عن القفزات التي شهدتها النيابة منذ نشأتها فيما يتعلق باختصاصاتها في التحقيق والادعاء أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.



وتحدث عن دور النيابة العامة في تحقيق العدالة وحماية الحقوق، وآلية العمل بها منذ نشوء القضية وحتى صدور الحكم من المحكمة المختصة.



من جانبها أكدت دلال الحربي عضو هيئة التدريس بالجامعة، أن هذه الزيارة تُعد إحدى مخرجات مذكرة التفاهم بين النيابة العامة والجامعة.



وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، أن من أبرز أولويات النيابة تعزيز التكامل مع الجهات الحكومية ومن بينها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بما يتفق مع أسس رؤية المملكة 2030.



وأشار إلى حرص النيابة العامة على نقل واقع المهنة العملي لدارسي ودارسات القانون من أجل تزويدهم بالمعرفة العملية اللازمة التي تساعدهم قبل دخول ميادين العمل الفعلي.

