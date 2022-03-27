النيابة العامة تشدد على حظر إفشاء المعلومات السرية

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشرين عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال، كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها، دخل أو شرع بالدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية".