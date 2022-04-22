النيابة العامة تُصدر أمرًا بتشكيل فريق تحقيق في واقعة قيام شخص بالاعتداء على زوجته في محافظة جدة

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بصدور أمر معالي النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بإيقاف شخص؛ قام بالاعتداء على زوجته بالضرب بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها بمحافظة جدة.