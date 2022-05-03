النيابة العامة تُصدر تنبيهًا مهمًا بشأن المفرقعات.. وهذه عقوبة تصنيعها أو تهريبها إلى داخل المملكة

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: يُحظر صنع المتفجرات، أو المفرقعات، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدريب عليها، إلا بتصريح من الوزارة وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته.