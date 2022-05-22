النيابة العامة: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يحمي الاقتصاد الوطني

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: يهدف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية إلى الحدّ من وقوع جرائم المعلوماتية؛ وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية الاقتصاد الوطني.