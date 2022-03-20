"النيابة العامة": هذه هي الإيضاحات التي تعد "بيانات تجارية".. تعرّف عليها

كما يعد بيانًا تجاريًا وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية. إضافة إلى الاسم أو الشكل الذي تُعرف به بعض البضائع أو تصدقون به عادة.