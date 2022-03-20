"النيابة العامة": هذه هي الإيضاحات التي تعد "بيانات تجارية".. تعرّف عليها

قالت النيابة العامة إنه يعد بيانًا تجاريًا، فيما يختص بتطبيق أحكام نظام البيانات التجارية، كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كساها أو طاقتها أو وزنها أو سعرها أو تاريخ الإنتاج أو تاريخ انتهاء الصلاحية.
وكذلك كل إيضاح يتعلق بالجهة أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها، أو العناصر الداخلة في تركيبها، أو اسم المنتج أو الصانع أو صفاته.
كما يعد بيانًا تجاريًا وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية. إضافة إلى الاسم أو الشكل الذي تُعرف به بعض البضائع أو تصدقون به عادة.