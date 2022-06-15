"النيابة العامة": هذه هي العقوبة النظامية للإخلال بحقوق ورعاية كبار السن

أوضحت النيابة العامة، أن عقوبة الإخلال بحقوق كبير السن قد تصل للسجن مدة سنة وغرامة مالية تصل إلى (500 ألف) ريال، وذلك وفقاً لنظام حقوق كبير السن ورعايته.
وأشارت إلى أن كبير السن هو كل مواطن بلغ سنه ( ستين ) سنة فأكثر، حيث يحق له وفق النظام العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقاً للتسلسل المنصوص عليه في المادة (السادسة) من النظام.
كما نبهت إلى أنه يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، ويحظر عليه أيضاً الإخلال عمداً بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته، أو إساءة التصرف عمداً في ماله لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة أولت كبير السن بحماية فائقة وعناية مخصصة، وأقرت في هذا الباب "نظام حقوق كبير السن ورعايته" والذي يحوكم إجراءات التعامل مع هذه الفئة الغالية من المجتمع.