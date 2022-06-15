"النيابة العامة": هذه هي العقوبة النظامية للإخلال بحقوق ورعاية كبار السن

وأشارت إلى أن كبير السن هو كل مواطن بلغ سنه ( ستين ) سنة فأكثر، حيث يحق له وفق النظام العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقاً للتسلسل المنصوص عليه في المادة (السادسة) من النظام.