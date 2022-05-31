"النيابة" تدرج مستحضر "الجابابنتين" كمؤثر عقلي تحت المراقبة

ومن أعراضها أيضًا؛ العصبية الشديدة والدخول في نوبات من العدوانية الشديدة، وحدوث ارتعاش في الأطراف وفقدان السيطرة على الجسم وتلعثم في الحديث، إضافة إلى حدوث اضطرابات ومشكلات في الذاكرة، والإصابة بالإمساك وحدوث بعض الاضطرابات في المعدة، ثم الإدمان وعدم القدرة عن الاستغناء عنه.