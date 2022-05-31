"النيابة" تدرج مستحضر "الجابابنتين" كمؤثر عقلي تحت المراقبة

أقرت النيابة العامة، إدراج مستحضر الجابابنتين (Gabapentin) إلى الجدول الثاني المؤثرات العقلية فئة (هـ) المراقبة محليًا، طبقًا لقرار الجهة المختصة، واستنادًا إلى المادة (70) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضحت "النيابة" أن من أعراض مستحضر الجابابنتين، الشعور بالدوار والدوخة، والشعور بالتعب والإرهاق نتيجة هبوط الدورة الدموية، مع حدوث تشوش في الرؤية نتيجة انخفاض ضغط الدم وضعف مراكز المخ.
ومن أعراضها أيضًا؛ العصبية الشديدة والدخول في نوبات من العدوانية الشديدة، وحدوث ارتعاش في الأطراف وفقدان السيطرة على الجسم وتلعثم في الحديث، إضافة إلى حدوث اضطرابات ومشكلات في الذاكرة، والإصابة بالإمساك وحدوث بعض الاضطرابات في المعدة، ثم الإدمان وعدم القدرة عن الاستغناء عنه.