الهيئة السعودية للسياحة تسلط الأضواء على المقومات السياحية الفريدة والفرص الاستثمارية الهائلة

وكان فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، ألقى كلمة افتتاحية في المؤتمر المصاحب للمعرض، ركز من خلالها على النجاحات والأرقام القياسية في السياحة الداخلية، التي تحققت خلال العام ٢٠٢١، واستمرت صعوداً خلال العام الحالي، حيث ارتفع مستوى التعافي إلى ٧٢٪ مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، متفوقين على المتوسط العالمي والإقليمي، كما سجلت المملكة خلال العام ٢٠٢١ أكثر من ٦٢ مليون زيارة محلية ودولية، واستقبل موسم الرياض أكثر من ١٥ مليون زائر.