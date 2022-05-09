"الهيئة السعودية" و"ناسا" تعززان التعاون الاستراتيجي في مجالات الفضاء وتقنياته

ويأتي هذا اللقاء ضمن جولة رئيس مجلس إدارة الهيئة، التي شملت المؤسسات والشركات المعنية بقطاع الفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف إلى تعزيز جهود الهيئة في تنمية القطاع، والتعاون مع مختلف الجهات الدولية المختصة بالفضاء وتقنياته.