"الهيئة السعودية" و"ناسا" تعززان التعاون الاستراتيجي في مجالات الفضاء وتقنياته

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله عامر السواحة في واشنطن مساء الاثنين نائبة مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) باميلا ميلروي، وذلك ضمن زيارة رئيس المجلس للولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الفضاء وتقنياته.
وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الاستراتيجي في تطوير قطاع الفضاء، والاستثمار في المشروعات المشتركة المستقبلية في هذا القطاع بما يحقق الأهداف المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستراتيجية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جولة رئيس مجلس إدارة الهيئة، التي شملت المؤسسات والشركات المعنية بقطاع الفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف إلى تعزيز جهود الهيئة في تنمية القطاع، والتعاون مع مختلف الجهات الدولية المختصة بالفضاء وتقنياته.
حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، والرئيس المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي.