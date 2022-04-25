الهيئة العامة للأوقاف توقع مذكرة تعاون مع رئاسة شؤون الحرمين

وتم توقيع مذكرة التعاون بين الطرفين عن بعد؛ ومثل الهيئة في التوقيع نائب المحافظ لقطاع المصارف والبرامج التنموية عبدالرحمن بن محمد العقيّل، ومثّل الرئاسة وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني.

وتتضمن المذكرة تأسيس والتشغيل، وتصميم البرامج والأنشطة المقدمة في المركز، مع تحديد المتطلبات والتجهيزات التي تتواءم مع طبيعة النموذج المصمم، وتدريب الفريق التشغيلي على أنظمة التأسيس والتشغيل.